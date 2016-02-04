《全球主要央行动态》--1月28日-2月4日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2016年1月28日-2月4日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯暗示，考虑到全球经济增长疲弱、美元走强以及油价意外持续挫跌等不利因素，美联储很可能需要在更长时间内维持较低的利率水平。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，自美联储上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。

美国堪萨斯联储总裁乔治称鉴于目前的经济前景，联储应继续升息；美国经济状况不错,“没有必要担心”近期的金融市场动荡；如果等待的数据充分证实经济前景良好，那么美联储等待‘过长时间’才做出政策决定有风险。

美国达拉斯联储总裁柯普朗在一次专访中称，美联储会耐心判断海外经济困难对美国经济会产生的冲击，暗示美联储今年升息速度会放慢。

**欧洲**

德国央行总裁魏德曼表示，今年欧元区通胀可能低于预期，甚至物价春季可能会下跌，但他暗示欧洲央行无需立即采取行动。这是目前为止对物价下跌发出的最为清晰的警告。

欧洲央行总裁德拉吉称准备在3月初检讨及重新考虑货币政策立场，货币政策措施可能对金融体系有意外的副作用。德拉吉称单靠货币政策，经济复苏无法持续，并警告经济复苏面临风险。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，继12月市场对政策行动期望过高之后，他希望市场能更加理性的对待3月政策会议。

瑞士央行总裁乔丹称，瑞郎仍被高估，瑞士央行有干预市场打压瑞郎汇率的意愿，并称瑞士央行将研究对日本实施负利率的最佳应对举措。

**日本**

日本央行加大刺激政策的力度，除了维持大规模的资产购买计划，还宣布将对金融机构存放在央行的资金实施负利率。这让金融市场大呼意外，投资者本来预期央行不会有行动或仅是小幅扩大资产购买规模。

日本央行发布的12月会议记录显示，央行官员在会上讨论了针对大规模刺激计划推出补充举措的可行性；不过他们一致认为，整体价格趋势正稳步改善。一些委员表示，微调日本央行量化和质化宽松政策(QQE)将可让央行在必要时迅速放宽政策。

日本央行总裁黑田东彦表示，央行有充裕空间进一步扩大刺激政策，并准备将已然为负的利率进一步降低，这暗示为了实现通胀率目标，央行准备再次行动。

**澳洲/新西兰**

澳洲央行(RBA)维持利率不变，即便全球市场剧烈震荡、对中国经济的不安情绪加深以及海外又出现一波政策宽松，暗示未来有降息的可能。不过，在今年的首次政策会议之后，RBA的确保留采取行动的可能性，称在通胀偏低的背景下，如果需要支撑经济，将有降息的空间。

新西兰央行总裁惠勒表示，央行在决定货币政策时，将持续利用政策目标协议的灵活特性。他并称，货币政策仍将保持宽松，并承认新西兰经济面临的多数风险都为下行风险。

**大中华区**

中国央行表示，为进一步支持合理住房消费，促进房地产市场平稳健康发展，对个人住房贷款政策有关事项进行调整，在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。

中国人民银行研究局局长陆磊执笔的报告称，总体看中国短期内经济仍将延续下行走势，季度增速波动较大，全年可能在6.5%左右。货币政策空间较小,因降息降准会促使资金流向高风险资产，且在美联储加息背景下进一步放松货币政策有可能加大资本流出的压力等。

**其他地区**

俄罗斯央行宣布维持主要利率不变在11%，并称最近油价下挫已导致通胀风险升高。 该央行称不排除收紧货币政策，并称全球大宗商品市场恶化，俄罗经济需要进一步调整。

印度央行维持政策利率于6.75%不变，符合市场普遍预期，该行选择静待政府2月底公布年度预算声明，以决定是否进一步降息。

南非央行调高附买回利率50个基点至6.75%，符合预期，央行称通胀前景已明显恶化。

泰国央行连续第六次会议决定维持一天期附买回利率在1.50%不变，一如外界普遍预期，让政府支出帮助提振低迷的经济增长。

(完)

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