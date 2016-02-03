CNH动态：境外购险受限空头伺机反扑，一年期NDF创近七年新低逼近7.0

路透香港2月3日 - 离岸人民币兑美元即期周三早盘跌逾百点，与在岸汇差再次扩大至逾600点，海外无本金交割一年期远期外汇一度跌至自2009年3月以来新低6.9735。分析人士认为，“境外购买保险额度受限”的消息给离岸人民币及港股均带来负面冲击，这一政策收紧表明中国资本流出压力增大，中国可能还需采取资本管制措施，而空头潜伏在远期市场伺机反扑。

周三离岸人民币市场近三周如“一潭死水”的盘整局面被打破，午盘即期一度跌至6.6447，海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，各期限远期亦走跌，其中人民币/美元一年期品种 最新跌至6.9735，一举突破1月初低点，并创自2009年3月初以来历史新低。

市场热传境内居民以银联卡大额在香港刷卡买保险无金额上限的灰色地带近日将被“封堵”，中国银联周三声明称，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，但近期银联发现有部分商户规避此限制类交易规定，要求机构进行规范。

离岸人民币远期曲线继续呈现走陡之势。一年期美元/CNH掉期点子 报3,237/3,267，触及逾两周来最高位;一年期远汇 报6.9605/9724，在岸的同年期远汇 报则6.6733/6796。

“春节将至，做空人民币的头寸可能会减少一些，但不少转移到了远期。今天境内居民购香港保单单笔受限说明资本流出压力加大，”一位香港外汇交易员称， 因市场预期人民币中期难改贬值压力的趋势，而且预计春节一旦过去，现在减仓的空头可能会卷土重来。

中国大型投行--中金公司近日发布研报称，预计2015年中国资本流出总量约6,680亿美元，四季度流出规模或达2,320亿美元。资本流出的原因包括直接投资净流入的放缓、短期投资的逆转以及出口商结汇意愿的下降等。中国外汇储备1月份可能下降1,000亿美元左右。在当前形势下，中国亟需采取谨慎而又果断的政策应对。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮认为，预计人民币将在2016年维持贬值预期，且有一定的贬值空间， 央行有能力在一定阶段内，通过消耗外汇储备来维持汇率的稳定，但央行很难长期强力维稳。因此，CNY在年内可能仍有5-7%的贬值空间，CNH的贬值空间可能更大，CNY与CNH的套利机会将不断出现，但央行干预市场会带来一定的波动风险。

人民币自开年首周出现动荡之后一直处于较为稳定的状态。周三人民币兑美元中间价设在6.5521，中间价处在6.55/6.56区间已逾三周，且单日变化幅度不大。在岸人民币兑美元即期亦超过三周稳定于6.58附近。

本地时间12:44，香港离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6427, 上一交易日收报6.6300元。在岸人民币兑美元即期 报6.5799，两地价差扩至628个点子。

离岸人民币一年的隐含波动率 连续上行报10.625/11.025，已至历史新高，亦可表明人民币的贬值预期。