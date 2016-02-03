日本债市：公债收益率触及纪录低位，因日股下挫

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
日债市场也从日本央行例行购债操作中获得宽慰，央行的定期购债操作结果没有产生任何意外的负面情况。
购债是日本央行宽松政策的一部分，有人担心在央行实施负利率之后，投资人可能不愿把债券出售给央行，但这个情况在周三并没有出现。
不过，投资者是否将继续出售公债给央行仍有待观察，因为投资者或将选择持有公债，而不愿把钱存放在实行负利率的央行。
“供应已然紧俏，银行可能以后不出售公债。若是如此，日本央行将得以更高价格购债。”美银美林利率分析师Shuichi Ohsaki的报告称。
“如果日本央行的购债操作开始无法吸引足够买气，央行的逻辑可能转向进一步下调实质利率，而非提供其所想要的流动性数量。”
日股日经指数 周三下跌超过3%，因油价扩大下跌且日圆升值。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.190% -3.5 -0.155%
五年期公债 -0.135% -3.0 -0.105%
10年期公债 0.060% -1.5 0.075%
20年期公债 0.775% -3.0 0.805%
30年期公债 1.065% -1.0 1.075%
10年期公债期货 <0#JGB:> 150.82 +0.26 150.56
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红/李婷仪 审校 张明钧)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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