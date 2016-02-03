日本债市：公债收益率触及纪录低位，因日股下挫

日债市场也从日本央行例行购债操作中获得宽慰，央行的定期购债操作结果没有产生任何意外的负面情况。

购债是日本央行宽松政策的一部分，有人担心在央行实施负利率之后，投资人可能不愿把债券出售给央行，但这个情况在周三并没有出现。

不过，投资者是否将继续出售公债给央行仍有待观察，因为投资者或将选择持有公债，而不愿把钱存放在实行负利率的央行。

“供应已然紧俏，银行可能以后不出售公债。若是如此，日本央行将得以更高价格购债。”美银美林利率分析师Shuichi Ohsaki的报告称。

“如果日本央行的购债操作开始无法吸引足够买气，央行的逻辑可能转向进一步下调实质利率，而非提供其所想要的流动性数量。”

日股日经指数 周三下跌超过3%，因油价扩大下跌且日圆升值。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.190% -3.5 -0.155%

五年期公债 -0.135% -3.0 -0.105%

10年期公债 0.060% -1.5 0.075%

20年期公债 0.775% -3.0 0.805%

30年期公债 1.065% -1.0 1.075%

10年期公债期货 <0#JGB:> 150.82 +0.26 150.56

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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