国际油市：原油期货连跌第三日，因美国原油库存上升且供应过剩

“油价正再度下跌。价格将会上上下下一段时间，”东京三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。

“随着我们在这季季末达到炼油运转高峰，第二季(全球)库存情况将更糟，”Nunan称。

“(但)这已经广受报导，而反映到价格了。我确实认为我们已接近底部，价格底部将在这季出现。”