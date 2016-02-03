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货币新闻 | 2016年 2月 3日 星期三 13:57 BJT

国际油市：原油期货连跌第三日，因美国原油库存上升且供应过剩

“油价正再度下跌。价格将会上上下下一段时间，”东京三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。

美国石油协会(API)周二公布，截至1月29日当周，美国原油库存增加380万桶，至5.004亿桶。

美国政府的能源资料协会(EIA)一周库存数据将在周三公布。

“随着我们在这季季末达到炼油运转高峰，第二季(全球)库存情况将更糟，”Nunan称。

“(但)这已经广受报导，而反映到价格了。我确实认为我们已接近底部，价格底部将在这季出现。”

Nunan预测布兰特原油第一季在每桶25-35美元交投，年底之前缓慢回升。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/蔡美珍；审校 张明钧)

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