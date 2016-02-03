国际油市：原油期货连跌第三日，因美国原油库存上升且供应过剩

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
“油价正再度下跌。价格将会上上下下一段时间，”东京三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。
美国石油协会(API)周二公布，截至1月29日当周，美国原油库存增加380万桶，至5.004亿桶。
美国政府的能源资料协会(EIA)一周库存数据将在周三公布。
“随着我们在这季季末达到炼油运转高峰，第二季(全球)库存情况将更糟，”Nunan称。
“(但)这已经广受报导，而反映到价格了。我确实认为我们已接近底部，价格底部将在这季出现。”
Nunan预测布兰特原油第一季在每桶25-35美元交投，年底之前缓慢回升。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/蔡美珍；审校 张明钧)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债