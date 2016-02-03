香港已公布经济指标--2016/2/3

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年12月 零售销售值 -8.5 -7.8 -4.0 2015年12月 零售销售量 -6.1 -6.0 -1.4 2015年12月 综合消费物价指数(CPI) +2.5 +2.4 +4.9 2015年12月 甲类消费物价指数(CPI A) +2.7 +2.6 +6.9 2015年第三季 本地生产总值(GDP) +2.3 +2.8 +2.7 ----------------------------------------------------------------------------------- 15年10-12月% 15年9-11月% 14年10-12月% 失业率 3.3 3.3 3.3 ----------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位） 当月 前月 上年同期 2015年12月 贸易赤字／盈余 -45.71 -33.1 -59.25 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)