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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 13:54 BJT

澳洲股市：重挫2.3%创四个月最大单日跌幅，油价颓势冲击信心

路透悉尼2月3日 - 澳洲股市周三创下四个月最大单日跌幅，加入全球股市走跌行列，因油价下挫重击能源企业，并引发对全球经济体质的忧心。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌116.5点，或2.3%，报4,876.8点，为1月21日以来最低收位，也创该指数去年9月29日以来最大单日百分比跌幅。今年迄今澳股下跌将近8%。(完)

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