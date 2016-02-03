台湾股市：油价跌势拖累农历年封关收跌失守8,100点，惟跌幅小于其他亚股

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透台北2月3日 - 台湾股市周三随亚股收低，并录得连两日跌势，惟跌幅小于其他亚股。分析师认为，尽管市场预期今日为农历年封关有望收红，但受到国际油价跌势再起所累，亚洲股市普遍重挫，台股难免受到冲击，致封关日收黑并失守8,100点。
台湾加权股价指数 收跌0.84%或68.24点，至8,063.00点；今日成交初值 为775.96亿台币，上交易日修正后为738.12亿。
日盛投顾协理协理钟国忠表示，今日台股开低走高，显然有特定买盘锁定权值股承接，企图守稳大盘在上波跳空缺口的8,080点附近，在半导体龙头台积电 撑盘下，大盘跌幅略见收敛，农历年后指数有机会看涨。
〞台股一月收跌，二月上涨机率高达九成。〞他说。
统一期货分析师李宗霖也指出，虽然农历年长假将至，至周二外资在台指期净多单部位仍超过2.3万口，显示外资对台股年后行情颇具信心，台指期并将于年后三个交易日结算，只要年假期间国际股市不要出现黑天鹅，预计年后开红盘机会仍高。
亚洲股市周三下跌，且油价连续第三天挫低，促使投资者追捧避险资产，提振公债和金价升至数月高位。 本地时间14:02，日股 重挫3.15%、中国沪综指 跌1.39%、韩国股市 也跌0.84%，MSCI亚太明晟指数 跌2.1%。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)