台湾股市：油价跌势拖累农历年封关收跌失守8,100点，惟跌幅小于其他亚股

路透台北2月3日 - 台湾股市周三随亚股收低，并录得连两日跌势，惟跌幅小于其他亚股。分析师认为，尽管市场预期今日为农历年封关有望收红，但受到国际油价跌势再起所累，亚洲股市普遍重挫，台股难免受到冲击，致封关日收黑并失守8,100点。

台湾加权股价指数 收跌0.84%或68.24点，至8,063.00点；今日成交初值 为775.96亿台币，上交易日修正后为738.12亿。

日盛投顾协理协理钟国忠表示，今日台股开低走高，显然有特定买盘锁定权值股承接，企图守稳大盘在上波跳空缺口的8,080点附近，在半导体龙头台积电 撑盘下，大盘跌幅略见收敛，农历年后指数有机会看涨。

〞台股一月收跌，二月上涨机率高达九成。〞他说。

统一期货分析师李宗霖也指出，虽然农历年长假将至，至周二外资在台指期净多单部位仍超过2.3万口，显示外资对台股年后行情颇具信心，台指期并将于年后三个交易日结算，只要年假期间国际股市不要出现黑天鹅，预计年后开红盘机会仍高。