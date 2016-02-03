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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 14:24 BJT

日本股市：收盘重挫逾3%，油价下跌及日圆走强打击人气

路透东京2月3日 - 日本股市周三重挫，因油价延续近期跌势，且日圆走强，打击整体市场人气。

收盘时，日经指数 下跌3.2%，报17,191.25点，创下两周来最大单日跌幅。

东证股价指数 收盘下跌3.2%，JPX-日经400指数 收盘下跌3.3%。(完)

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