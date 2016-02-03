版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 15:01 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行总裁黑田东彦表示，央行有充裕空间进一步扩大刺激政策，并准备将已然为负的利率进一步降低
，这暗示为了实现通胀率目标，央行准备再次行动。即便此前他采取了“现代央行历史上最强力的货币政策框
架，”黑田东彦说，如果现行的工具不起作用，他不排除设计新的工具来复苏经济。 
    黑田东彦另指出，随着经济接近政府的600万亿日圆国内生产总值(GDP)目标，利率自然应上升，而一旦消
费者物价接近日本央行的2%目标，利率应上升。 
    
    日本央行发布的12月会议记录显示，央行官员在会上讨论了针对大规模刺激计划推出补充举措的可行性；
不过他们一致认为，整体价格趋势正稳步改善。“委员一致认为目前无需调整货币政策，因为基础通胀趋势正
稳步改善，”央行12月17-18日会议记录显示。 
    
    美国堪萨斯联储总裁乔治称鉴于目前的经济前景，联储应继续升息，而美国经济状况表现不错。乔治并称
，没有必要担心近期的金融市场动荡。 
    
     新西兰央行总裁惠勒表示，央行在决定货币政策时，将持续利用政策目标协议的灵活特性。惠勒在为Can
terbury雇主商会准备的讲稿中表示，央行将避免“机械式的作法”，因这可能导致不适当地执着在整体通胀
率。  
    
    瑞士央行总裁乔丹表示，尽管瑞郎兑欧元上涨了7-8%，但币值仍严重高估，瑞士央行有干预市场打压瑞郎
汇率的意愿。乔丹称不认为爆发货币战，各国央行是根据各自国内形势做出的行动，而瑞士央行将研究对日本
实施负利率的最佳应对举措，他另称中国的结构性变化和欧元区持续低迷带来风险。 
    
    欧洲央行执委莫尔许称，正如制定任何独立的举措一样，该行会在没有任何提示的情况下检讨并可能重新
考虑其货币政策立场，在认为适合的情况下动用政策工具时，其广度或数量上没有限制，而欧洲央行将继续保
持宽松货币政策。 
  美国       联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
             基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.625%                 2015年12月17日降12.5基点
             担保放款融通利率2%             2015年12月17日降12.5基点
             短期融通利率3.875%             2015年12月17日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.50%              2015年12月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.25%                  2016年1月14日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率6.25%                2015年11月19日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐