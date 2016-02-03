日本央行总裁黑田东彦表示，央行有充裕空间进一步扩大刺激政策，并准备将已然为负的利率进一步降低 ，这暗示为了实现通胀率目标，央行准备再次行动。即便此前他采取了“现代央行历史上最强力的货币政策框 架，”黑田东彦说，如果现行的工具不起作用，他不排除设计新的工具来复苏经济。 黑田东彦另指出，随着经济接近政府的600万亿日圆国内生产总值(GDP)目标，利率自然应上升，而一旦消 费者物价接近日本央行的2%目标，利率应上升。 日本央行发布的12月会议记录显示，央行官员在会上讨论了针对大规模刺激计划推出补充举措的可行性； 不过他们一致认为，整体价格趋势正稳步改善。“委员一致认为目前无需调整货币政策，因为基础通胀趋势正 稳步改善，”央行12月17-18日会议记录显示。 美国堪萨斯联储总裁乔治称鉴于目前的经济前景，联储应继续升息，而美国经济状况表现不错。乔治并称 ，没有必要担心近期的金融市场动荡。 新西兰央行总裁惠勒表示，央行在决定货币政策时，将持续利用政策目标协议的灵活特性。惠勒在为Can terbury雇主商会准备的讲稿中表示，央行将避免“机械式的作法”，因这可能导致不适当地执着在整体通胀 率。 瑞士央行总裁乔丹表示，尽管瑞郎兑欧元上涨了7-8%，但币值仍严重高估，瑞士央行有干预市场打压瑞郎 汇率的意愿。乔丹称不认为爆发货币战，各国央行是根据各自国内形势做出的行动，而瑞士央行将研究对日本 实施负利率的最佳应对举措，他另称中国的结构性变化和欧元区持续低迷带来风险。 欧洲央行执委莫尔许称，正如制定任何独立的举措一样，该行会在没有任何提示的情况下检讨并可能重新 考虑其货币政策立场，在认为适合的情况下动用政策工具时，其广度或数量上没有限制，而欧洲央行将继续保 持宽松货币政策。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.25% 2016年1月14日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 张荻)