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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 15:08 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场持续笼罩避险基调

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* 美元/日圆跌0.27%，新西兰元/美元涨0.75%，澳元/美元跌0.14%，澳元/新西兰元跌0.87%

* 美元/坡元涨0.21%，美元/印尼卢比涨0.77%，美元/离岸人民币涨0.25%，美元/韩元涨0.45%

* E-迷你标普指数期货跌0.21%，日经指数跌3.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.99%，美国原油跌0.1%，美国公债收益率1.8464%

* 日本央行总裁黑田东彦：可再次宽松政策，有更多选项刺激通胀

* 就业数据及新西兰央行总裁言论暗示，3月利率将保持不变 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 张明钧)

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