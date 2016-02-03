《汇市简讯》欧洲盘初：市场持续笼罩避险基调

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
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* 美元/日圆跌0.27%，新西兰元/美元涨0.75%，澳元/美元跌0.14%，澳元/新西兰元跌0.87%
* 美元/坡元涨0.21%，美元/印尼卢比涨0.77%，美元/离岸人民币涨0.25%，美元/韩元涨0.45%
* E-迷你标普指数期货跌0.21%，日经指数跌3.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.99%，美国原油跌0.1%，美国公债收益率1.8464%
* 日本央行总裁黑田东彦：可再次宽松政策，有更多选项刺激通胀
* 就业数据及新西兰央行总裁言论暗示，3月利率将保持不变 (完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 张明钧)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)