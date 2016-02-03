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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 15:49 BJT

台湾债市：指标公债殖利率再创低位封关，油价下跌引发避险需求

* 五、10年公债殖利率再创低位，因油价下跌
    * 抱券过年为安全选项，开红盘行情或不容看淡
    * 长假后10年券发行前殖利率暂看0.850-0.950%

    路透台北2月3日 - 台湾指标五、10年公债殖利率周三收盘再创低位。交易商表示，因油价下跌导致昨晚
美债殖利率明显收低，台股也随国际股市下跌，债市避险需求增加，不过今日是农历春节前的封关日，成交量
因市场观望低迷。    
    
    他们认为，虽然国际金融局势有利于债市，但因春节假期长达九天，过度追低殖利率变数不小，以既有部
位抱券过年应是较安全的选择，待猴年开红盘后，再适时反映不迟。
    
     〞抱券过年比空手好，虽然有九天假，但对后市不看淡。〞一位大型银行交易员说。
    
    另一证券商交易主管则称，债市走势还是偏多，殖利率还在下探，在新区间尚未浮现之前，纵然不认同目
前的价位，还是要忍住不随意放空，多看少做，待年后再行操作。
    
    一银行交易员表示，原本市场认为，因应农历春节长假的到来，适度调节部位，待年后殖利率反弹后再承
接。没想到上周六央行突然调降隔拆利率令债市殖利率急下，昨晚美债又补上一脚，这让有些交易商措手不及
。
    
    〞空手的人会有压力，我认为开红盘还有向下机会。〞他说。
    
    五年券104/13期 殖利率收跌0.71基点至0.5150%，前低为2日的0.5221%；10年新券105/4A05
104=TWO发行前交易殖利率跌3.5基点报0.8800%，前低为1日的0.9114%。
    
    交易员预估，15日新春开红盘的10年新券105/4期发行前交易殖利率区间在0.850-0.950%，五年公债104/1
3期殖利率区间在0.480-0.530%。  
    
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                                (亿台币)
 期                                                                 
  5  104/13                    -0.71     0.5150%   *0.5150-0.5150%       0.5
 10  105/04                    -3.50     0.8800%   *0.8800-0.9000%      10.5
    *表示创该券交易以来殖利率低位    
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/2                      没有成交
  10    104/12                       0.8950%
   5    104/13                       0.5150%
   3     105/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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