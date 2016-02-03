台湾债市：指标公债殖利率再创低位封关，油价下跌引发避险需求

* 五、10年公债殖利率再创低位，因油价下跌 * 抱券过年为安全选项，开红盘行情或不容看淡 * 长假后10年券发行前殖利率暂看0.850-0.950% 路透台北2月3日 - 台湾指标五、10年公债殖利率周三收盘再创低位。交易商表示，因油价下跌导致昨晚 美债殖利率明显收低，台股也随国际股市下跌，债市避险需求增加，不过今日是农历春节前的封关日，成交量 因市场观望低迷。 他们认为，虽然国际金融局势有利于债市，但因春节假期长达九天，过度追低殖利率变数不小，以既有部 位抱券过年应是较安全的选择，待猴年开红盘后，再适时反映不迟。 〞抱券过年比空手好，虽然有九天假，但对后市不看淡。〞一位大型银行交易员说。 另一证券商交易主管则称，债市走势还是偏多，殖利率还在下探，在新区间尚未浮现之前，纵然不认同目 前的价位，还是要忍住不随意放空，多看少做，待年后再行操作。 一银行交易员表示，原本市场认为，因应农历春节长假的到来，适度调节部位，待年后殖利率反弹后再承 接。没想到上周六央行突然调降隔拆利率令债市殖利率急下，昨晚美债又补上一脚，这让有些交易商措手不及 。 〞空手的人会有压力，我认为开红盘还有向下机会。〞他说。 五年券104/13期 殖利率收跌0.71基点至0.5150%，前低为2日的0.5221%；10年新券105/4A05 104=TWO发行前交易殖利率跌3.5基点报0.8800%，前低为1日的0.9114%。 交易员预估，15日新春开红盘的10年新券105/4期发行前交易殖利率区间在0.850-0.950%，五年公债104/1 3期殖利率区间在0.480-0.530%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.71 0.5150% *0.5150-0.5150% 0.5 10 105/04 -3.50 0.8800% *0.8800-0.9000% 10.5 *表示创该券交易以来殖利率低位 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 没有成交 10 104/12 0.8950% 5 104/13 0.5150% 3 105/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)