日本财政：财务省暂停以散户为销售对象的10年期浮息债，因收益率大跌

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透东京2月3日 - 日本财务省周三表示，将暂停销售以散户投资者为对象的10年期浮息公债，因其收益率在日本央行实施负利率政策之后大幅下滑。
财务省估计，在上周央行的意外举措之后，公债收益率将下跌至过低，扼杀掉该项为散户量身打造的债券需求。
指标10年期日本公债收益率 周三触及纪录低点0.045%，因日股重挫。
10年期浮息公债收益率系随着固息日债收益率而波动。
由于八年期以下的固息日债收益率目前均低于零，以散户为主的10年期品种可能也成为负收益率，这对潜在投资者没有吸引力。
财务省暂停销售零售10年期日债的决定，料不会阻碍财政计划。
根据财政部为4月开始的财年所制定的初步日债发行计划，以散户为对象的发行数量在整体162.2万亿日圆发行量当中仅占1.1%。
根据财务省数据，至2015年9月为止，在1,039万亿日圆的日本公债市场中，散户持仓占比为1.4%。(完)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)