日本财政：财务省暂停以散户为销售对象的10年期浮息债，因收益率大跌

路透东京2月3日 - 日本财务省周三表示，将暂停销售以散户投资者为对象的10年期浮息公债，因其收益率在日本央行实施负利率政策之后大幅下滑。

财务省估计，在上周央行的意外举措之后，公债收益率将下跌至过低，扼杀掉该项为散户量身打造的债券需求。

指标10年期日本公债收益率 周三触及纪录低点0.045%，因日股重挫。

10年期浮息公债收益率系随着固息日债收益率而波动。

由于八年期以下的固息日债收益率目前均低于零，以散户为主的10年期品种可能也成为负收益率，这对潜在投资者没有吸引力。

财务省暂停销售零售10年期日债的决定，料不会阻碍财政计划。

根据财政部为4月开始的财年所制定的初步日债发行计划，以散户为对象的发行数量在整体162.2万亿日圆发行量当中仅占1.1%。