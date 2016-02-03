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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 15:32 BJT

金属期市：铜价上涨，受中国数据好转及空头回补提振

中国央行最新宣布，不限购城市居民首套房贷首付比例最低可降至二成，这将降低居民购房杠杆，扩大购买力，为楼市销售加油添火 。此消息也对大宗商品需求的复苏有所帮助。

“中国放宽多数城市抵押贷款首付规定，将继续刺激房地产销售...和投资。”Argonaut证券在报告中写道。

“房地产投资复苏对大宗商品需求是正面的刺激因素。”

0700 GMT，伦敦期铜 涨0.5%至每吨4,571.50美元。上日略微收跌，但盘中触及1月7日以来高位4,628美元。

上海期货交易所期铜 涨0.3%至每吨35,650元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张若琪 审校 蔡美珍/李婷仪)

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