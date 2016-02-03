表格：外资在韩国股市卖超1,931亿韩元

《香港报摘》--信报1月19日
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透首尔2月3日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超1,931亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
----------------------------------------------------
2月 3日 -193.1 -875.0 123.0
^2月 2日 -30.0 -54.3 27.7
2月 1日 185.6 3.2 -239.3
1月29日 176.1 -65.2 -177.1
1月28日 -15.8 1,644.1 -102.9
1月27日 33.0 268.3 -303.6
1月26日 -188.8 -136.4 317.2
1月25日 -82.7 257.6 -186.0
1月22日 -156.4 346.1 -201.3
1月21日 -297.4 315.6 -27.1
1月20日 -228.3 -84.2 300.4
1月19日 -279.8 177.2 87.9
1月18日 -349.8 318.6 12.1
1月15日 -218.2 -68.0 251.7
1月14日 -372.4 43.6 295.7
----------------------------------------------------
本月以来 -37.5 -51.9 -88.5
----------------------------------------------------
今年以来 -3,003.7 3,085.4 1,063.3
----------------------------------------------------
注：^ 2月2日为修正后数据。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25