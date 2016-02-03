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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 15:38 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,931亿韩元

路透首尔2月3日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超1,931亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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2月 3日 -193.1 -875.0 123.0

^2月 2日 -30.0 -54.3 27.7

2月 1日 185.6 3.2 -239.3

1月29日 176.1 -65.2 -177.1

1月28日 -15.8 1,644.1 -102.9

1月27日 33.0 268.3 -303.6

1月26日 -188.8 -136.4 317.2

1月25日 -82.7 257.6 -186.0

1月22日 -156.4 346.1 -201.3

1月21日 -297.4 315.6 -27.1

1月20日 -228.3 -84.2 300.4

1月19日 -279.8 177.2 87.9

1月18日 -349.8 318.6 12.1

1月15日 -218.2 -68.0 251.7

1月14日 -372.4 43.6 295.7

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本月以来 -37.5 -51.9 -88.5

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今年以来 -3,003.7 3,085.4 1,063.3

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注：^ 2月2日为修正后数据。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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