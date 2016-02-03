日股业绩：Panasonic下调全年营业利润预估，因中国家电销售放缓

路透东京2月3日 - 日本电器企业Panasonic Corp 周三下调全年营业利润预估，因在经济放缓情况下，担心中国家电销售趋弱。

Panasonic预计，截至3月底的本会计年度，集团营业利润将为4,100亿日圆(34.2亿美元)，低于此前预估的4,300亿日圆。

该公司称，10-12月营业利润增至1,198亿日圆，高于上年同期的1,133亿日圆，但低于汤森路透调查六位分析师平均预计的1,229亿日圆。(完)