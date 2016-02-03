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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 15:52 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦盘初反弹，有空头回补

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    * 美元/日圆稍早在亚洲盘从119.99跌至119.42。
    * 市况在日本央行总裁黑田东彦的强力演说之后走势平稳。
    * 传闻也称日本机构投资者买盘下滑
    * 从120.00之前有卖单挂出，上方有交易商停止单
    * 在119.50附近以及200小时移动均线切入位119.41仍有买盘，停止
单在119.40下方、119.00。
    (完)
  
 (编译 李婷仪 审校 王洋)

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