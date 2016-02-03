《汇市简讯》美元/日圆在伦敦盘初反弹，有空头回补

0728GMT * 美元/日圆稍早在亚洲盘从119.99跌至119.42。 * 市况在日本央行总裁黑田东彦的强力演说之后走势平稳。 * 传闻也称日本机构投资者买盘下滑 * 从120.00之前有卖单挂出，上方有交易商停止单 * 在119.50附近以及200小时移动均线切入位119.41仍有买盘，停止 单在119.40下方、119.00。 (完) (编译 李婷仪 审校 王洋)