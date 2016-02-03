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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 16:02 BJT

台湾货币市场：提存期最末日短率平稳，外商银钱多市场资金供给也充裕

* 隔拆利率大致平稳
    * 外商银游资颇多，纾解提存期最末日紧张气氛
    * 短票利率略微向下
    * RP利率区间高位走滑

     记者 高洁如
    路透台北2月3日 - 台湾银行间短率周三提存期最后一日市况平稳。交易员指出，外商
银资金多，短钱相当充裕，且特定大型银行多做跨年后的拆款，供给市场资金，纾解提存期
最末日的紧张气氛。
    
    交易员表示，市场资金供给转为充裕，大型公营和民营银行资金相对充足。不过也有大
型银行为了准备近期较频繁的国库放款，资金偏少。
    
   至于年节前最后二天的市况，一位大型商银交易人士说， 〞股债市今天就结束了，后面
二天就只剩交割，市况变化应该不会太大。〞
    
    台北股市和债市今日是农历年最后交易日，本周四和五为仅有交割业务。货币市场和汇
市则正常开市。
        
    至于市场传言央行致电银行关切市场拆款利率过高，一位央行不具名的官员则澄清并无
此事。
    
    央行官员表示，市场利率是资金需求和供给所影响，一般年关前的资金会趋向紧俏，银
行一般也会有谨慎心态，本来就会保守操作。
    
    因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，2月2
日的通货发行数达到2兆1,514亿台币，较前日增加约295.86亿。    
 本地时间15:53                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      33.575                     33.680    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,063.00                  8,131.24    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.202%                   0.202% 
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.290%              0.200-0.320%
   --一周拆款利率区间           0.240-0.350%              0.200-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.430%              0.240-0.440%
    
    **短票利率稍微走弱**
    
    短票市场方面，票券商指出，大型银行供给市场年拆款利率约在0.40-0.41%；至于短票
方面大银行虽开出0.42%的利率承做，不过也受限于额度等等限制，成交偏少。
     
    他们表示，不管是公营或是民营银行的拆款都可以跨过年后，因此估计年后通货回笼之
后，资金缓解，不排除利率会进一步走低。
    
    台湾货币市场资金调度人士周三表示，2月因农历年后通货回笼的宽松因素，预料市场
资金将宽裕，短票利率交易区间有走低机会，区间预估在0.355-0.40%。 
           
    今日大型票券商与银行间承作年后的短票利率主要落在0.39-0.42%，高位偏少；上日在
0.40%。
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.39
4%，上日在0.401%；上日区间在0.36-0.45%，上日在0.30-0.435%；上日成交量221.15亿，
上日在90.6亿。 
    
    周三央行存单到期4,800亿台币，定存单发行情况稍晚公布。
    
    本周到期定行定存单金额达2兆968.6亿台币，余日到期情况为：周四5,861.8亿及周五5
72.5亿。

    拆款中心资料 显示，修正后周二的超额准备为326亿台币，累积超额准备为1兆2,
148亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆5,392亿台币。
         
       
    **债券RP利率高位略走跌**  
        
    债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员说，提存期最末日资金较先前又宽裕一些，虽
然寿险业仍然受到了美元债大额的交割影响，资金较少，不过目前也已有不少银行可提供跨
月资金，新钱算好找。
    
    〞寿险一直抽钱，银行心态还是保守一些，不过今天大部分都跨年了，〞一位大型证券
交易员表示。     
     
    他们也说，目前投信的资金仍保守落点较短，不过年后的通货回笼这个宽松因素应该威
力很强大，不排除资金会更滥一些，利率再走低。
     
    今日证券商的公债附买回利率成交利率利率区间落在0.40-0.43%，大致同上日，银行端
今天仍成交在略走低至0.49%，上日在0.50%；公司债RP利率主要成交在0.45%，上日在0.47-
0.50%。
          
    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率落在0.25-0.30%，与上日相同；跨年利率
不分公债／公司债主要在0.37-0.40%，利率高位稍微走滑至0.40%，上日区间在0.39-0.45%
。(完)   

 (审校 林高丽)

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