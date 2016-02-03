欧股业绩：电力设备商ABB第四季获利锐减70%，因中国需求低迷

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透苏黎世2月3日 - 电力设备制造商ABB 公布，第四季获利锐减逾三分之二，因中国和来自石油行业客户的需求迟滞。该公司还表示将继续进行严格的成本削减计划。
该公司第四季净利锐减70%至2.04亿美元，略高于分析师预估的1.92亿美元。营收下降至94亿美元，分析师平均预估为92亿美元。
受汇率不利及中国订单双位数衰退的影响，ABB订单下滑12%，不过欧洲订单有所成长。中国是ABB第二大市场，仅次于美国。
ABB该季计入4.96亿美元重组费用，这是旨在自2017年起让ABB每年成本减少约10亿美元计划的一部分。该公司预期未来一年新的重组费用最高达7.5亿美元。
执行长Ulrich Spiesshofer称，ABB面临的挑战将是把公司在中国的资源重新配置在仍在成长的领域，如汽车制造商使用的工业机器人，以及变压器、电缆、输电交换及配电项目等设备。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%