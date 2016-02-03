欧股业绩：电力设备商ABB第四季获利锐减70%，因中国需求低迷

路透苏黎世2月3日 - 电力设备制造商ABB 公布，第四季获利锐减逾三分之二，因中国和来自石油行业客户的需求迟滞。该公司还表示将继续进行严格的成本削减计划。

该公司第四季净利锐减70%至2.04亿美元，略高于分析师预估的1.92亿美元。营收下降至94亿美元，分析师平均预估为92亿美元。

受汇率不利及中国订单双位数衰退的影响，ABB订单下滑12%，不过欧洲订单有所成长。中国是ABB第二大市场，仅次于美国。

ABB该季计入4.96亿美元重组费用，这是旨在自2017年起让ABB每年成本减少约10亿美元计划的一部分。该公司预期未来一年新的重组费用最高达7.5亿美元。

执行长Ulrich Spiesshofer称，ABB面临的挑战将是把公司在中国的资源重新配置在仍在成长的领域，如汽车制造商使用的工业机器人，以及变压器、电缆、输电交换及配电项目等设备。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)