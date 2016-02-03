《路透晚报》--2月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下行压力一定程度上还在加大，今年目标增长区间6.5-7%--发改委

中国国家发改委主任徐绍史周三表示，国内经济下行压力依然存在，而且一定程度上还在加大，今年经济增长目标区间为6.5-7%。今年一季度经济压力比较大，不过政策工具箱中有很多政策可以使经济运行在合理区间。

--中国政策：国有资本经营预算管理办法出台，支出应服务于国家战略目标

中国财政部周三发布中央国有资本经营预算管理暂行办法，明确中央国有资本经营预算支出应当服务于国家战略目标，国有企业政策性补贴应当根据国家宏观经济政策需要，以及不同时期国有企业改革发展任务适时进行调整。

--中国数据：1月服务业PMI升至六个月高点，显示经济结构改善--财新

与稍早公布的官方非制造业PMI略有不同，1月财新中国服务业PMI展现改善迹象，脱离17个月低点强劲回升，就业和经营预期等指数均创下数月高点，这在一定程度上有助于减轻制造业放缓的负面影响。

--中国贸易：统计口径、汇率折算率差异致中港去年底贸易数据有别--商务

中国商务部周三表示，去年12月中国和香港贸易数据出现较大差异，主要原因在于两地统计口径不同，汇率折算率不同等因素，当月的贸易数据从总体上看是基本正常的。

--中国财政：今年对上百万个行政事业单位的国有资产全面清查--财政部

中国财政部周三发布通知，为摸清散布在全国上百万个行政事业单位的国有资产“家底”，将于2016年1至10月对全国行政事业单位国有资产进行全面清查。并将完善国有资产基础数据库，将行政事业单位国有资产置于动态管理之下。

--全球贸易：欧盟计划就是否承认中国市场经济地位公开征求意见

欧盟将在未来数月就年底时是否放宽对中国的贸易壁垒，向行业组织和工会公开征求意见。主要问题是，是否从12月开始承认中国“市场经济地位”。若予以承认，将使欧洲对中国低价商品征收反倾销税的难度大增，并改变确定合理价格的标准。

--两岸关系：经济部投审会通过台积电和富邦金大陆投资案

台湾经济部工业局周三表示，通过全球晶圆代工大厂--台积电申请赴大陆设厂案，同时通过富邦金汇出22亿人民币以投资富邦华一银行20%股权。

【金融】

--中国金融：银联称刷卡投香港保险单笔限额，市场料防资本流失再添一招

市场热传境内居民以银联卡大额在香港刷卡买保险无金额上限的灰色地带近日将被“封堵”，中国银联周三声明称，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，但近期银联发现有部分商户规避此限制类交易规定，要求机构进行规范。

--中国贵金属：去年黄金产量首现负增长，但国内实金投资止跌回升

中国2015年黄金产量首现负增长，但中国仍为连续第九年全球最大黄金生产国，且去年中国黄金消费量摆脱低迷，同比增长3.66%，实金投资出现拐点。中国黄金协会预计，未来中国黄金消费将恢复增长趋势，继续保持全球最大黄金消费国的地位。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行1,000亿元逆回购操作，与上日持平--业内人士

业内人士周三透露，中国央行公开市场今日将进行共1,000亿元人民币的逆回购操作，与上日操作量持平，其中14天期400亿元，28天期600亿元；因今日无逆回购到期，据此计算，单日净投放量亦为1,000亿元。

--中国债市动态：现券收益率冲高回落，多重利空消息冲击市场信心仍弱

中国银行间债市周三早盘现券继续走弱，长端利率债活跃券收益率冲高回落，在接近昨日尾盘附近的位置震荡。交易员称，虽然买盘力量较昨日略增，但短期内市场信心疲弱，偏空情绪仍占强势。

--中国货币市场：逆回购不停资金供给无虞，节前有望维持宽松态势

中国央行公开市场逆回购持续进行，周三规模依旧在千亿水平，支撑银行间市场流动性供给充裕，包括跨节在内的资金也十分容易借到，预计春节前这种态势有望延续。

--中国信用债：山东山水水泥又一超短融兑付无望，大股东可提供贷款还利息

中国山东山水水泥集团有限公司周三公告，由于目前资金链紧张，所发行的应于2月12日到期的8亿元人民币超短期融资券，到期基本无法兑付。不过其母公司山水水泥表示，后者大股东天瑞集团有意提供贷款融资，以偿还上述债券利息。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续窄幅整理，避险需求推升期权隐含波动率

人民币兑美元即期周三早盘延续窄幅波动，绝大部分时间维持在6.58元关口上方，中间价亦续持稳。交易员称，虽见各方对人民币节前续横盘看法一致，但市场仍对汇市能否长期持稳存疑，避险需求不断推升美元/人民币期权隐含波动率。

--CNH动态：境外购险受限空头伺机反扑，一年期NDF创近七年新低逼近7.0

离岸人民币兑美元即期周三早盘跌逾百点，与在岸汇差再次扩大至逾600点，海外无本金交割一年期远期外汇一度跌至自2009年3月以来新低6.9735。分析人士认为，“境外购买保险额度受限”的消息给离岸人民币及港股均带来负面冲击，这一政策收紧表明中国资本流出压力增大，中国可能还需采取资本管制措施，而空头潜伏在远期市场伺机反扑。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收跌，节前交易意愿不强大盘低位震荡

中国股市沪综指周三缩量收跌。分析师指出，昨日公布房地产利好政策对市场情绪提振不明显，今日大盘低开后震荡整理，临近收盘时逐渐回升，盘中个股走势分化明显，中小盘个股续强，钢铁、煤炭板块则领跌市场。目前整个市场人气较低，大盘维持低位震荡状态。

--企业并购：中国化工向瑞士先正达提出430亿美元收购出价

中国国有企业中国化工集团与瑞士农化集团先正达 SYNN.VX 周三宣布，中国化工将向先正达提出双方协议的430亿美元收购出价，创下有史以来单一中国企业最大海外收购行动。

--中国个股：均胜电子拟以逾11亿美元收购美国和德国汽车系统提供商

中国宁波均胜电子股份有限公司周三公告称，拟以合计逾11亿美元收购美国汽车安全系统提供商KSS及汽车行业模块化信息系统供应商德国TechniSat Digital GmbH, Daun（TS道恩）旗下汽车信息板块业务。

--美国个股：上海迪士尼乐园高峰日和平日门票分别为499元和370元