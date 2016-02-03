两岸关系：经济部投审会通过台积电和富邦金大陆投资案

路透台北2月3日 - 台湾经济部工业局周三表示，通过全球晶圆代工大厂--台积电 申请赴大陆设厂案，同时通过富邦金 汇出22亿人民币以投资富邦华一银行20%股权。

台积电去年底时表示，已递件申请赴中国江苏省南京市设立12寸晶圆厂，并将于2018年下半年生产16奈米制程，总投资金额约为30亿美元。

投审会也同时公布专案审查中，核准富邦金控申请汇出人民币22亿元，在上海联合产权交易所竞标，以股权收购方式，取得上海浦东发展银行持有富邦华一银行有限公司20%股权，并从事银行业务。