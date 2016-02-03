《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月3日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
2月3日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:10时,1港元=0.84367人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 11.02 7.20 1.81 南玻 10.37 6.20 1.98 深康佳 4.23 2.85 1.76 ST中华 11.18 6.26 2.12 ST中冠 39.20 17.39 2.67 深深宝 16.36 9.12 2.13 深华发 20.00 8.49 2.79 深赤湾 13.77 12.67 1.29 特力 72.80 30.38 2.84 飞亚达 10.64 7.84 1.61 一致药业 66.15 39.82 1.97 深深房 10.30 5.70 2.14 ST盛润 7.50 6.35 1.40 深南电 8.80 4.90 2.13 深纺织 10.62 7.20 1.75 方大集团 10.00 5.89 2.01 深国商 24.90 10.70 2.76 深赛格 11.85 5.60 2.51 宝石 6.12 4.79 1.51 小天鹅 21.57 18.00 1.42 粤高速 5.00 3.82 1.55 晨鸣纸业 7.51 5.14 1.73 ST珠江 8.69 6.72 1.53 美菱电器 5.15 4.42 1.38 大冷股份 13.35 8.25 1.92 粤电力 5.47 4.59 1.41 佛山照明 9.24 6.40 1.71 江铃汽车 25.71 22.76 1.34 沙隆达 10.70 6.82 1.86 苏常柴 7.24 4.82 1.78 威孚高科 17.15 14.90 1.36 古井贡酒 27.92 22.41 1.48 ST东海 13.79 6.14 2.66 长安汽车 15.09 14.46 1.24 京东方 2.28 1.96 1.38 鲁泰 10.28 10.17 1.20 本钢板材 6.79 2.57 3.13 张裕 33.63 23.85 1.67 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)