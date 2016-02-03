路透基点：上海信泰天安置业取得30亿元人民币银团贷款--TRLPC

路透香港2月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，上海信泰天 安置业有限公司已敲定一笔30亿元人民币(4.56亿美元)五年期境内定期贷 款，将用于上海普陀区一个商业地产项目。 中信银行上海分行为牵头行兼簿记行，承贷15亿元人民币。中国农业 银行上海分行和上海浦东发展银行也加入联贷，承贷其余额度。 本项贷款有土地作为担保，利率为中国央行利率的100%。签约已在12 月18日进行。 上海信泰天安置业有限公司是中信与天安财产保险共同投资设立的公 司。(完) (编译 李婷仪 审校 王洋)