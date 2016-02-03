路透基点：上海信泰天安置业取得30亿元人民币银团贷款--TRLPC

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透香港2月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，上海信泰天 安置业有限公司已敲定一笔30亿元人民币(4.56亿美元)五年期境内定期贷 款，将用于上海普陀区一个商业地产项目。 中信银行上海分行为牵头行兼簿记行，承贷15亿元人民币。中国农业 银行上海分行和上海浦东发展银行也加入联贷，承贷其余额度。 本项贷款有土地作为担保，利率为中国央行利率的100%。签约已在12 月18日进行。 上海信泰天安置业有限公司是中信与天安财产保险共同投资设立的公 司。(完) (编译 李婷仪 审校 王洋)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)