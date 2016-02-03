人民币衍生品：掉期曲线平稳下行，避险和投机需求推升期权波动率

路透北京2月3日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三下行，期权波动率 则跳升至两周高点。交易员称，央行从远掉市场补充弹药在即期市场维稳，加上资金面宽松，共同作用压低了掉期曲线。

他们并表示，由于境内即期市场维稳让贬值压力持续累积，临近春节衍生品市场投机盘逐渐活跃，避险需求亦升温，期权波动率 重新升至5.0上方。

“危险呐，真的很危险。央行现在不停的sell掉期，只是把付钱推迟了，不代表他就不用付了。”一股份行交易员称，“期权波动率飞起来了，因为这波投机分子又开始搞远期和期权了。”

北京时间16:00，美元/人民币一周期掉期 报41个点子，一个月期 报119个点子，一年期 报960点子，较上周五分别下降6.34%、7.03%和39.42%。

而境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为5.325/5.825，6个月期的平价期权 报价为5.400/5.900，较上周五均跳升。

中国央行公开市场逆回购持续进行，周三规模依旧在千亿水平，支撑银行间市场流动性供给充裕，包括跨节在内的资金也十分容易借到，预计春节前这种态势有望延续。