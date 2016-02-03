人民币衍生品：掉期曲线平稳下行，避险和投机需求推升期权波动率

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透北京2月3日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三下行，期权波动率 则跳升至两周高点。交易员称，央行从远掉市场补充弹药在即期市场维稳，加上资金面宽松，共同作用压低了掉期曲线。
他们并表示，由于境内即期市场维稳让贬值压力持续累积，临近春节衍生品市场投机盘逐渐活跃，避险需求亦升温，期权波动率 重新升至5.0上方。
“危险呐，真的很危险。央行现在不停的sell掉期，只是把付钱推迟了，不代表他就不用付了。”一股份行交易员称，“期权波动率飞起来了，因为这波投机分子又开始搞远期和期权了。”
北京时间16:00，美元/人民币一周期掉期 报41个点子，一个月期 报119个点子，一年期 报960点子，较上周五分别下降6.34%、7.03%和39.42%。
而境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为5.325/5.825，6个月期的平价期权 报价为5.400/5.900，较上周五均跳升。
中国央行公开市场逆回购持续进行，周三规模依旧在千亿水平，支撑银行间市场流动性供给充裕，包括跨节在内的资金也十分容易借到，预计春节前这种态势有望延续。
人民币兑美元即期 周三早盘延续窄幅波动，绝大部分时间维持在6.58元关口上方，中间价亦续持稳。交易员称，虽见各方对人民币节前续横盘看法一致，但市场仍对汇市能否长期持稳存疑，避险需求不断推升美元/人民币期权隐含波动率 。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)