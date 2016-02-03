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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 17:03 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币续窄幅整理微收升，避险需求推升期权隐含波动率

* 人民币延续窄幅整理，中间价续持稳
    * 各方对人民币节前续横盘看法一致
    * 避险需求推升期权隐含波动率
    * 汇价缺乏弹性，部分机构倒量提高成交量

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周三在6.58元关口窄幅整理微收升，中间价亦续持稳。
交易员称，虽见各方对人民币节前续横盘看法一致，但市场仍对汇市能否长期持稳存疑，避险需求不断推升美
元/人民币期权隐含波动率 。
    
    他们并表示，在岸连续窄幅横盘也引来部分机构倒量交易，成交维持在较高水平。离岸CNH 本周
再度走弱，与在岸价差亦拉大到逾600点子水平，海外无本金交割一年期远期外汇一度跌至自2009年3月以来新
低6.9735。若价差继续扩大，不排除招来监管干预的可能。
    
    “春节马上到了，央行就放假了，境外投机分子就开始狂欢了。”一股份行交易员称，“他们是不会消停
的，可能还会做做港币的。”
    
    中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。
    
    境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为5.325/5.825，6个月期的平价期权CNY6MO=CNC
报价为5.400/5.900， 较上周一阶段低点均显明显回升。
    
    为限制资本流出，监管层继续强化监管；中国银联周三声明称，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类
交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，但近期银联发现有部分商户规避此限制类交易规定，要求机构进
行规范。 
    
    分析人士认为，“境外购买保险额度受限”的消息给离岸人民币及港股均带来负面冲击，这一政策收紧表
明中国资本流出压力增大，中国可能还需采取资本管制措施，而空头潜伏在远期市场伺机反扑。 
    
    全球汇市方面，日圆兑美元周三微涨，因油价下跌引发投资者买入避险资产，压低美债收益率(殖利率)跌
至10个月低点，并打击了美元的魅力。   
    

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美元              今日           上日               升贬
 即期成交价格                    6.5793         6.5797              0.01%
 中间价                          6.5521          6.551             -0.02%
 成交额                      198.03亿美   148.45亿美元                   
                                     元                 
 日内波动幅度(pips)                  47      日高6.578         日低6.5827
 今年以来升贬幅度                                                  -1.30%
 2005年汇改以来升贬幅度                                            25.80%
 一年期美元/人民币掉期             +950                                  
                                                        
 
    离岸人民币市场
  
 工具                   今日    上日
 CNH即期              6.6405    6.63
 一年期NDF<CNY1YNDFO  6.9525  6.9325
 R=>                          
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5793；交易中心自1月4日起，每天公布12次
参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
    
    中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日
起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际
主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）    

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)

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