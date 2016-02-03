更新版 1-中国汇市：人民币续窄幅整理微收升，避险需求推升期权隐含波动率

* 人民币延续窄幅整理，中间价续持稳 * 各方对人民币节前续横盘看法一致 * 避险需求推升期权隐含波动率 * 汇价缺乏弹性，部分机构倒量提高成交量 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周三在6.58元关口窄幅整理微收升，中间价亦续持稳。 交易员称，虽见各方对人民币节前续横盘看法一致，但市场仍对汇市能否长期持稳存疑，避险需求不断推升美 元/人民币期权隐含波动率 。 他们并表示，在岸连续窄幅横盘也引来部分机构倒量交易，成交维持在较高水平。离岸CNH 本周 再度走弱，与在岸价差亦拉大到逾600点子水平，海外无本金交割一年期远期外汇一度跌至自2009年3月以来新 低6.9735。若价差继续扩大，不排除招来监管干预的可能。 “春节马上到了，央行就放假了，境外投机分子就开始狂欢了。”一股份行交易员称，“他们是不会消停 的，可能还会做做港币的。” 中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。 境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为5.325/5.825，6个月期的平价期权CNY6MO=CNC 报价为5.400/5.900， 较上周一阶段低点均显明显回升。 为限制资本流出，监管层继续强化监管；中国银联周三声明称，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类 交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，但近期银联发现有部分商户规避此限制类交易规定，要求机构进 行规范。 分析人士认为，“境外购买保险额度受限”的消息给离岸人民币及港股均带来负面冲击，这一政策收紧表 明中国资本流出压力增大，中国可能还需采取资本管制措施，而空头潜伏在远期市场伺机反扑。 全球汇市方面，日圆兑美元周三微涨，因油价下跌引发投资者买入避险资产，压低美债收益率(殖利率)跌 至10个月低点，并打击了美元的魅力。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5793 6.5797 0.01% 中间价 6.5521 6.551 -0.02% 成交额 198.03亿美 148.45亿美元 元 日内波动幅度(pips) 47 日高6.578 日低6.5827 今年以来升贬幅度 -1.30% 2005年汇改以来升贬幅度 25.80% 一年期美元/人民币掉期 +950 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6405 6.63 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.9525 6.9325 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5793；交易中心自1月4日起，每天公布12次 参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)