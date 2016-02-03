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市场报道 | 2016年 2月 3日 星期三 16:54 BJT

全球贵金属：2月2日SPDR黄金持仓增0.61%，iShares白银持仓则减0.04%

路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一增加0.61%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量减少0.04%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,042,391.2 2月2日 21,908,499.8 2月1日 133,891.4 0.61%

iShares 309,380,776.8 2月2日 309,510,750.7 2月1日 -129,973.9 -0.04%

(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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