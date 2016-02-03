路透伦敦2月3日 - 以下为丹斯克银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：尽管上日曾升破1.4445的障碍，但缺乏后续买盘，使英镑陷于整理；若跌破1.4327的支撑，下探1.4150的压力增加，之后下方目标1.4080。需快速升破上日高点1.4446，才能恢复向上修正的走势。

美元/日圆：自上周高点121.70大幅反转，有助于保持下行压力；日线随机指标的空头交叉强化了这种压力，下看119.07支撑。

美元/瑞郎：持续守在1.0110瑞郎支撑上方，维持从0.9881低点以来的整体上行走势；若攻破1.0257的阻力，将帮助多头获得更强动能，有望朝1.0328的强劲障碍前进。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0910 1.0916 -0.05 +0.46 1.0860

美元/日圆 119.75 119.94 -0.16 -0.46 120.30

欧元/日圆 130.66 130.97 -0.24 +0.15 130.47

美元/瑞郎 1.0180 1.0182 -0.02 +1.62 1.0018

英镑/美元 1.4460 1.4408 +0.36 -1.89 1.4738

美元/加元 1.4016 1.4051 -0.25 +1.28 1.3839

美元/离岸人民币 6.6405 6.6266 +0.21 +1.10 6.5680

澳元/美元 0.7058 0.7038 +0.28 -2.98 0.7275

新西兰元/美元 0.6588 0.6512 +1.17 -3.47 0.6825

欧元/瑞郎 1.1104 1.1119 -0.13 +2.00 1.0886

欧元/英镑 0.7544 0.7571 -0.36 +2.40 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3405 9.3415 -0.01 +1.85 9.1705

美元/挪威克朗 8.7113 8.7225 -0.13 -1.45 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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