日本央行：适用负利率的金融机构准备金余额约为10万亿日圆

路透东京2月3日 - 日本央行周三称，金融机构存放在央行的准备金余额总计约有10万亿日圆(830亿美元)将适用负0.1%的利率。

存放在日本央行帐户的庞大资金中，仅有一小部分将适用负利率。日本央行将继续对约210万亿日圆的准备金支付约0.1%利息。而另外约40万亿日圆的准备金将采取零利率。