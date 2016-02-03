日本央行：适用负利率的金融机构准备金余额约为10万亿日圆

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透东京2月3日 - 日本央行周三称，金融机构存放在央行的准备金余额总计约有10万亿日圆(830亿美元)将适用负0.1%的利率。
存放在日本央行帐户的庞大资金中，仅有一小部分将适用负利率。日本央行将继续对约210万亿日圆的准备金支付约0.1%利息。而另外约40万亿日圆的准备金将采取零利率。
日本央行上周五意外决定采用负利率政策，根据该政策央行将把一项指标利率推低至负0.1%。 (完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)