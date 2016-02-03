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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 17:41 BJT

日本央行：适用负利率的金融机构准备金余额约为10万亿日圆

路透东京2月3日 - 日本央行周三称，金融机构存放在央行的准备金余额总计约有10万亿日圆(830亿美元)将适用负0.1%的利率。

存放在日本央行帐户的庞大资金中，仅有一小部分将适用负利率。日本央行将继续对约210万亿日圆的准备金支付约0.1%利息。而另外约40万亿日圆的准备金将采取零利率。

日本央行上周五意外决定采用负利率政策，根据该政策央行将把一项指标利率推低至负0.1%。 (完) (编译 李婷仪 审校 张涛)

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