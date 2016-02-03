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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 17:44 BJT

《全球汇市》日圆回吐涨幅，因油价回稳削弱避险气氛

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0909 1.0916 -0.06 +0.45 1.0860

美元/日圆 119.80 119.94 -0.12 -0.42 120.30

欧元/日圆 130.70 130.97 -0.21 +0.18 130.47

美元/瑞郎 1.0181 1.0182 -0.01 +1.63 1.0018

英镑/美元 1.4449 1.4408 +0.28 -1.96 1.4738

美元/加元 1.4015 1.4051 -0.26 +1.27 1.3839

美元/离岸人民币 6.6408 6.6266 +0.21 +1.11 6.5680

澳元/美元 0.7054 0.7038 +0.23 -3.04 0.7275

新西兰元/美元 0.6588 0.6512 +1.17 -3.47 0.6825

欧元/瑞郎 1.1108 1.1119 -0.10 +2.04 1.0886

欧元/英镑 0.7548 0.7571 -0.30 +2.46 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3403 9.3415 -0.01 +1.85 9.1705

美元/挪威克朗 8.7057 8.7225 -0.19 -1.52 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/李春喜/张明钧/于春红)

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