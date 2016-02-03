《全球汇市》日圆回吐涨幅，因油价回稳削弱避险气氛

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0909 1.0916 -0.06 +0.45 1.0860
美元/日圆 119.80 119.94 -0.12 -0.42 120.30
欧元/日圆 130.70 130.97 -0.21 +0.18 130.47
美元/瑞郎 1.0181 1.0182 -0.01 +1.63 1.0018
英镑/美元 1.4449 1.4408 +0.28 -1.96 1.4738
美元/加元 1.4015 1.4051 -0.26 +1.27 1.3839
美元/离岸人民币 6.6408 6.6266 +0.21 +1.11 6.5680
澳元/美元 0.7054 0.7038 +0.23 -3.04 0.7275
新西兰元/美元 0.6588 0.6512 +1.17 -3.47 0.6825
欧元/瑞郎 1.1108 1.1119 -0.10 +2.04 1.0886
欧元/英镑 0.7548 0.7571 -0.30 +2.46 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3403 9.3415 -0.01 +1.85 9.1705
美元/挪威克朗 8.7057 8.7225 -0.19 -1.52 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/李春喜/张明钧/于春红)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)