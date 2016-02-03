中港证券：中国移动获内地投资者买盘支持，终场收盘持平优于大市表现

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透香港2月3日 - 据香港联交所周三的资料显示，中国移动 连续第二日获内地投资者买盘支持，今天终场收盘持平，优于大市表现。
资料显示，内地投资者透过沪港通南向交易（港股通）今天买入中国移动股份金额约3.3亿港元，卖出157万港元，净流入3.29亿港元。
连同周二净流入的2.81亿港元，中国移动连续两天录得净流入共6.1亿港元，并居港股通活跃股榜第三位；两天累计涨0.3%，大市恒生指数 则跌3.1%。
该股今天收市持平于85.75港元，恒生指数则跌2.34%。
中国工行 与汇丰控股 亦连续两日分别居港股通活跃股第一及第二位，净流入金额分别为6.34亿港元及6.21亿港元。
市场人士指出，从交易分布来看，似是内地基金建仓动作，因而对大市值股份股价带来支持。
自去年11月开始内地资金流入港股速度加快。今年1月港股通净流入金额187.38亿港元，是连续第三个月录得净流入。 2月首三个交易日净流入约33.3亿港元。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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