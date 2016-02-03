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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 18:40 BJT

中港证券：中国移动获内地投资者买盘支持，终场收盘持平优于大市表现

路透香港2月3日 - 据香港联交所周三的资料显示，中国移动 连续第二日获内地投资者买盘支持，今天终场收盘持平，优于大市表现。

资料显示，内地投资者透过沪港通南向交易（港股通）今天买入中国移动股份金额约3.3亿港元，卖出157万港元，净流入3.29亿港元。

连同周二净流入的2.81亿港元，中国移动连续两天录得净流入共6.1亿港元，并居港股通活跃股榜第三位；两天累计涨0.3%，大市恒生指数 则跌3.1%。

该股今天收市持平于85.75港元，恒生指数则跌2.34%。

中国工行 与汇丰控股 亦连续两日分别居港股通活跃股第一及第二位，净流入金额分别为6.34亿港元及6.21亿港元。

市场人士指出，从交易分布来看，似是内地基金建仓动作，因而对大市值股份股价带来支持。

自去年11月开始内地资金流入港股速度加快。今年1月港股通净流入金额187.38亿港元，是连续第三个月录得净流入。 2月首三个交易日净流入约33.3亿港元。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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