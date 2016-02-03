版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 18:28 BJT

标题新闻：即使今年平均油价跌至25美元，俄罗斯GDP衰退幅度仍将小于去年--经济部长

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐