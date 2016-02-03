马来西亚期市：棕榈油期货升至20个月新高，因产量料减少

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透吉隆坡2月3日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，升至20个月新高，因交易商预估2月产量将因农历春节而减少。
4月棕榈油期货 上涨1.3%至每吨2,547马币。盘中触及日高2,551，为2014年5月19日以来最高。
成交量为60,141吨。
“上月产量下滑，预计本月将再度减少，”吉隆坡一位交易商称。
“农历春节将至，所以种植工作日将减少，加上2月还有其他公共假期，天数将较少。”
马来西亚及印尼等主要棕榈油产国产量下滑，符合季节性趋势，而且去年厄尔尼诺(圣婴)现象造成的乾旱天气影响显现。
马币周三走软，也支撑了棕榈油价格。(完)
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(编译 李婷仪 审校 王洋)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)