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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 18:40 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货升至20个月新高，因产量料减少

路透吉隆坡2月3日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，升至20个月新高，因交易商预估2月产量将因农历春节而减少。

4月棕榈油期货 上涨1.3%至每吨2,547马币。盘中触及日高2,551，为2014年5月19日以来最高。

成交量为60,141吨。

“上月产量下滑，预计本月将再度减少，”吉隆坡一位交易商称。

“农历春节将至，所以种植工作日将减少，加上2月还有其他公共假期，天数将较少。”

马来西亚及印尼等主要棕榈油产国产量下滑，符合季节性趋势，而且去年厄尔尼诺(圣婴)现象造成的乾旱天气影响显现。

马币周三走软，也支撑了棕榈油价格。(完)

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(编译 李婷仪 审校 王洋)

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