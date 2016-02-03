亚洲橡胶：TOCOM指标期胶跌至三周低点，受日股重挫拖累

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透东京2月3日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周三跌至三周低点，交易员表示因原油和其它大宗商品价格下跌，导致盘初出现新一波卖盘，而日本股市的重挫则加重了期胶市场的压力。
TOCOM-7月期胶 <0#2JRU:>收跌3.4日圆，或2.2%，报每公斤153.6日圆(1.28美元)。盘中一度低见152.8日圆，为1月14日以来最低。
“市场下行，因大宗商品价格持续下跌之际投资者的担忧情绪涌现，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida说。
原油期货周三在亚洲交易时段连续第三日下跌，因美国上周原油库存增至超过5亿桶，而且伊朗计划从3月起增加出口。
日本股市周三重挫，因油价延续近期跌势，且日圆走强，打击整体市场人气。收盘时，日经指数下跌3.2%，报17,191.25点，创下两周来最大单日跌幅。
美元兑日圆 持稳于120日圆，低于上周五触及的六周高位121.70。
昨日公布的数据显示美国1月汽车销量好于预期，但此数据未对TOCOM期胶产生多少影响。
上海期交所期胶主力5月合约 跌5元人民币，收报每吨10,155元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤108.5美分，跌0.1美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张荻)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)