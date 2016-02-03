亚洲橡胶：TOCOM指标期胶跌至三周低点，受日股重挫拖累

路透东京2月3日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周三跌至三周低点，交易员表示因原油和其它大宗商品价格下跌，导致盘初出现新一波卖盘，而日本股市的重挫则加重了期胶市场的压力。

TOCOM-7月期胶 <0#2JRU:>收跌3.4日圆，或2.2%，报每公斤153.6日圆(1.28美元)。盘中一度低见152.8日圆，为1月14日以来最低。

“市场下行，因大宗商品价格持续下跌之际投资者的担忧情绪涌现，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida说。

原油期货周三在亚洲交易时段连续第三日下跌，因美国上周原油库存增至超过5亿桶，而且伊朗计划从3月起增加出口。

日本股市周三重挫，因油价延续近期跌势，且日圆走强，打击整体市场人气。收盘时，日经指数下跌3.2%，报17,191.25点，创下两周来最大单日跌幅。

美元兑日圆 持稳于120日圆，低于上周五触及的六周高位121.70。

昨日公布的数据显示美国1月汽车销量好于预期，但此数据未对TOCOM期胶产生多少影响。

上海期交所期胶主力5月合约 跌5元人民币，收报每吨10,155元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤108.5美分，跌0.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张荻)