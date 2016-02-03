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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 19:11 BJT

东南亚股市：涨跌不一，泰国股市在央行维持利率不变后反弹

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 317.27 -2.62 -0.82 -4.67 332.82

新加坡 2550.74 -28.49 -1.10 -11.52 2882.73

马来西亚 1633.30 -19.88 -1.20 -3.50 1692.51

泰国 1291.77 6.47 +0.50 +0.29 1288.02

印尼 4596.11 8.67 +0.19 +0.07 4593.01

菲律宾 6521.48 -120.97 -1.82 -6.19 6952.08

越南 539.07 2.62 +0.49 -6.90 579.03 (完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (翻译 张荻； 审校 王洋)

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