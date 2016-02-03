香港个股：光大控股旗下以色列私募基金累计募集逾2亿美元

路透香港2月3日 - 中国金融控股企业--光大控股 周三称，旗下一支以色列私募基金迄今累计募集超过2亿美元。

该支基金为光大控股与以色列私募股权公司Catalyst共同创立。自2014年3月首次截止认购以来，该基金先后收购以瑞士为基地的亚微米精密金属切割工具制造商Lamina Technologies的控股权，及一家拥有尖端技术的3D打印公司。

光控Catalyst中国以色列基金的管理合伙人樊盛妍称，“我们希望本基金能鼓励更多以色列公司考虑以中国作为主要增长市场和未来的潜在上市地点。”

光大控股为中国光大集团旗下企业，除了对光大证券 和光大银行 持股之外，本身亦专注于基金业务，截至去年中旗下30个基金募资总额达517亿港元。（完）