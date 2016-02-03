重温稿-《市场热谈》中国监管层调研银行委外业务，供需矛盾将左右委外业务发展

* 中国监管层调研部分银行委外投资等业务情况

* 委外业务或加大市场风险偏好，带来波动

* 料今年银行委外业务需求达到2-3万亿

* 委外业务发展关键或在供需矛盾

作者 李贺/李铮

路透北京/上海2月3日 - 中国今年力推去杠杆，令同时需应对资产荒的银行业压力倍增。监管层日前对银行委外投资等业务进行调研，凸显其加强前瞻性引导，以防范风险和平稳市场的意图。

接近中国央行的消息人士透露，央行本周曾召集部分银行对委外投资等业务的相关情况进行摸底调研。

“主题不是委外业务，提到了银行间市场开户等多个问题，涉及委外的部分很小，央行也明确说没有对于委外、杠杆等由后续的政策指导。”该消息人士并称。

市场人士认为，此举也说明央行从宏观审慎的角度关注银行的委外业务。

一位公募基金人士认为，虽然央行对于委外规模大、杠杆率高等问题，近期不会采取动作，但在会议调研中问起也说明其对该领域的关注，“委外业务最大的风险倒不是委托投资这种业务形式，主要还是银行委托给基金、券商投资同时会约定投资收益。”

由于银行作为资金委托方约定收益，使得作为资金投资受托方的券商、基金等机构需要获得更高的投资收益才能赚取利差，这将导致市场投资风险偏好的提升。

某大行人士表示，大行本身的委外业务还比较谨慎，有的大行年底才刚刚开始委外业务；央行提及这个领域主要基于去年起委外业务规模增长很快；由于银行委托基金、券商等进行投资，设有固定收益要求，导致这类机构的风险偏好更高，会对市场造成一定波动。

此外，有上市券商委外投资业务人士称，银行委外资金的风险主要来自三方面，一是信用风险，二是期限错配，银行委外资金通常是几个亿，期限多为一年，但买的债券期限可能超过一年或者三年，负债和资产久期不匹配，若债券利率波动会给资产净值带来压力和损失；三是流动性风险，有些银行负债成本比较高，委外资金券商需要放杠杆才能获得收益，会存在头寸平不掉的风险。

另有多位券商人士表示，昨日市场流传的消息很可能把央行和银监会近期的指导混淆了，因为一月底银监会发文将针对农村银行其他类投资情况进行调查。

一位接到银监会上述文件的银行业人士称，银监会文件主要是针对个别地区农村中小金融机构其他项投资余额增长过快，要进行调查，主要为了防范非标业务投资的潜在风险。

银监会的通知显示，截至去年末，全国农村银行除去长期股权投资，投资余额较年初增长近两倍，结合全年信贷增速、同业业务尤其是非标业务投资情况，潜在风险不容忽视。

中国银行间债市周二现券收益率明显上行，十年期国开债活跃券尤为明显。交易员表示，受大行收回委外投资传闻影响，现券情绪谨慎；而银行间债市周三早盘现券继续走弱，长端利率债活跃券收益率冲高回落，在接近昨日尾盘附近的位置震荡。

**委外业务显现尴尬**

监管层的特别关注或许并不是委外业务将来发展的决定因素，而在于其内在供需矛盾。一方面，一些中小银行在资产荒下由于投资能力有限，需要委外业务提供稳定的高收益回报，资金供给热情不减；但另一方面，由于市场变化，受托方的投资收益日减，委外业务利差缩窄影响其业务拓展的积极性。

伴随着今年理财收益率继续下行，高收益资产减少及到期对理财业务利差的挤压更加明显，而大部分银行的团队投研能力无法匹配体内理财规模的增长，料今年银行委外投资需求进一步增加。

中信建投报告指出，无论从银行的理财还是自营，资产配置压力都非常的大，数十万亿的资产配置需求派生出的委外需求远超目前的市场容量。2015年末，22万亿元人民币的理财存量派生出的委外资金需求或已接近万亿，2016年委外比例可能继续上升，结合理财规模增长，委外需求可能会达到2-3万亿。

某券商委外投资业务人士谈到，“目前收益率整体在4.5%-5.5%，主要取决于银行风险偏好和要求的投资范围。”

上海一家信托公司资金池业务总经理表示，银行委外业务基本上都是找券商和基金公司合作；银行委外首先不能投股票，只能投债券，做债券委外信托公司没有任何优势，债券可以通过正回购放杠杆，通过质押债券进行融资再去投资债券，放杠杆才能把收益做上去，但信托计划是不允许做正回购的；找基金公司可以开一个一对一的基金账户，根据银行需求限定投资范围，总体收益率在5%左右。

“相对来说，小行偏激进，经营模式取决于负债端，小行发的理财客户小，价格高，要覆盖成本就要求收益高；大行客户多，理财产品价格低，低成本的资金没有必要冒高风险。”一位行业权威人士称。

与银行相比，券商资管可以投资的资产品种范围更高，包括股票质押式回购、公司债和券商次级债等交易所品种；且交易对手范围更广泛，交易对手的机构性质以及所质押的债券评级的限制较少，更加灵活，效率更高，这也是银行选择委外的主要原因。

尽管委外业务的需求强劲，但是该业务的供给方却逐渐视其为“鸡肋”。“现在债市不象去年下半年那样快速上涨了，一二级市场的收益率与委外的资金成本甚至有倒挂的情况，好多资产管理机构都减少了银行委外资金的合作。”一位券商资管人士表示。