国际油市：亚洲航煤裂解价差升至近一个月高位，但供应仍充足

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透新加坡2月3日 - 亚洲航煤裂解价差周三升至近一个月高位，受益于亚洲的坚挺需求。不过交易员表示航煤的供给仍然充足。
路透数据显示，航煤裂解价差上涨0.65美元至每桶11.45美元，创下1月7日以来最高。
交易员称，中航油求购一艘3月中旬船期的航煤现货，令市场受到支撑。
据日本石油连盟的数据，日本1月30日止的煤油和航煤销售从前一周下滑，但高于上年同期。
数据显示，随着航煤产量的增加，日本航煤出口也增加，这可能暗示裂解价差未来数周或下降。
交易员表示，印度的Essar Oil求售一艘3月初的航煤船货，也加大了市场的供给。
中石化计划从4月初起将位于武汉的一下属炼厂关闭50天，这可能会给中质馏分油裂解价差提供一些支撑。
该炼厂原油加工能力为每日16万桶。据消息人士，在这段时间该炼厂将进行例行维护。
交易员表示，柴油船货正被初步预定，从中东运往新加坡，因将这些船货运往欧洲的套利窗口关闭。
他们表示，随着南部和东部非洲需求的下降，许多从海湾地区新炼厂产出的船货一直未能找到买家。
新加坡现货市场上，有三笔柴油交易。
永顺油品以每桶较新加坡2月19-25日报价贴水0.50美元的价格，向托克出售250,000桶含硫500ppm柴油，船期为2月20-24日。
托克以每桶36.40美元的价格，从永顺油品买入150,000桶船期为2月18-22日的含硫500ppm柴油。
道达尔以每桶36.50美元的价格，从BP买入150,000桶船期为2月25-29日的含硫500ppm柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张荻)
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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