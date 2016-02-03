国际油市：亚洲航煤裂解价差升至近一个月高位，但供应仍充足

路透新加坡2月3日 - 亚洲航煤裂解价差周三升至近一个月高位，受益于亚洲的坚挺需求。不过交易员表示航煤的供给仍然充足。

路透数据显示，航煤裂解价差上涨0.65美元至每桶11.45美元，创下1月7日以来最高。

交易员称，中航油求购一艘3月中旬船期的航煤现货，令市场受到支撑。

据日本石油连盟的数据，日本1月30日止的煤油和航煤销售从前一周下滑，但高于上年同期。

数据显示，随着航煤产量的增加，日本航煤出口也增加，这可能暗示裂解价差未来数周或下降。

交易员表示，印度的Essar Oil求售一艘3月初的航煤船货，也加大了市场的供给。

中石化计划从4月初起将位于武汉的一下属炼厂关闭50天，这可能会给中质馏分油裂解价差提供一些支撑。

该炼厂原油加工能力为每日16万桶。据消息人士，在这段时间该炼厂将进行例行维护。

交易员表示，柴油船货正被初步预定，从中东运往新加坡，因将这些船货运往欧洲的套利窗口关闭。

他们表示，随着南部和东部非洲需求的下降，许多从海湾地区新炼厂产出的船货一直未能找到买家。

新加坡现货市场上，有三笔柴油交易。

永顺油品以每桶较新加坡2月19-25日报价贴水0.50美元的价格，向托克出售250,000桶含硫500ppm柴油，船期为2月20-24日。

托克以每桶36.40美元的价格，从永顺油品买入150,000桶船期为2月18-22日的含硫500ppm柴油。

道达尔以每桶36.50美元的价格，从BP买入150,000桶船期为2月25-29日的含硫500ppm柴油。(完)

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