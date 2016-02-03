国际油市：亚洲燃料油现货贴水创下12月以来最低，因卖压沉重

路透新加坡2月3日 - 亚洲燃料油现货价差周三继续走弱，跌至一个月低点，交易员表示因卖压加重。

“买卖价差比过去一个月缩窄许多，卖价比几周前的升水要低不少，现在达到深度贴水状态，”一位在新加坡的交易员说。

这位交易员表示，这表明来自供应方的卖压很强大。

180-cst和380-cst燃料油现货价差双双跌至今年迄今的最低。

180-cst燃料油较新加坡报价的现货贴水为每吨2.13美元，380-cst燃料油则为贴水2.35美元。

另一方面，380-cst燃料油码头升水反弹至每吨5.22美元，此前曾在周一跌至仅0.80美元的11月初来最低。

另一位在新加坡第二季交易员表示，码头升水通常被视为衡量市场基本面的良好指标。

新加坡现货交易中：壳牌以每吨147.25美元的价格向嘉能可出售20,000吨船期为2月18-22日的380-cst高硫燃料油。

KIB以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格向壳牌出售20,000吨船期为2月18-22日的180-cst高硫燃料油。(完)

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