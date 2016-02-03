国际油市：亚洲燃料油现货贴水创下12月以来最低，因卖压沉重

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透新加坡2月3日 - 亚洲燃料油现货价差周三继续走弱，跌至一个月低点，交易员表示因卖压加重。
“买卖价差比过去一个月缩窄许多，卖价比几周前的升水要低不少，现在达到深度贴水状态，”一位在新加坡的交易员说。
这位交易员表示，这表明来自供应方的卖压很强大。
180-cst和380-cst燃料油现货价差双双跌至今年迄今的最低。
180-cst燃料油较新加坡报价的现货贴水为每吨2.13美元，380-cst燃料油则为贴水2.35美元。
另一方面，380-cst燃料油码头升水反弹至每吨5.22美元，此前曾在周一跌至仅0.80美元的11月初来最低。
另一位在新加坡第二季交易员表示，码头升水通常被视为衡量市场基本面的良好指标。
新加坡现货交易中：壳牌以每吨147.25美元的价格向嘉能可出售20,000吨船期为2月18-22日的380-cst高硫燃料油。
KIB以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格向壳牌出售20,000吨船期为2月18-22日的180-cst高硫燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张荻)
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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