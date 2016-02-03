欧洲汇市：英镑/美元升至三周高位，因英美服务业数据大相径庭

路透伦敦2月3日 - 英镑兑美元周三上涨超过2美分，至三周高位，因疲弱的美国数据拉低美元，而英国数据显示服务业强劲增长，支撑英镑。

英镑周二上涨，受到欧盟希望英国留欧的协议草案消息提振。再加上周三公布的英国1月服务业采购经理人指数(PMI)数据强劲，扶助英镑从11月以来录得6%跌幅的頽势中反弹。

分析师称，许多在本周买入英镑的投资者是对他们自11月来作空英镑的头寸获利了结，这是英镑反弹主要原因。

但英国和欧盟就英国留欧将在本月稍晚达成协议的迹象也扶助英镑。该协议将有助英国首相卡梅伦在英国留欧公投中寻求支持。公投预料将在今年中进行。

上周美国民间部门就业人数增幅和市场预期一致，但服务业数据疲弱，且纽约联邦储备银行总裁杜德利称全球经济前景不断走弱和美元进一步走坚可能对美国经济体质带来“严重后果”。

这令美元全线下跌。1625 GMT，英镑兑美元 涨1.25%，报1.4591美元。英镑兑欧元 持稳在0.7576英镑。

分析师等待英国央行周四公布最新的经济预估，关注央行会否对新兴经济体需求下降和其他因素作出回应，而下调英国2016年经济成长预估。