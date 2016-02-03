金属期市：期铜在中国新年前触及一个月高位，因LME库存减少和油价反弹

* 铜价上涨，因库存减少和油价走坚

* LME注册铜库存降至去年1月来最低

* 期铅触及一个月高位，期锌触及三个月峰值

路透伦敦2月3日 - 期铜周三触及一个月高位，因库存减少和油价上涨，且在中国春节假期前，交易商继续扭转对铜价下跌的押注。

美元下挫也扶助期铜上涨。美国服务业数据疲弱，令对美国今年加息的疑虑加重。

油价大涨，因又有传闻称产油国可能减产，吸引投资者买入包括金属在内的商品基金，而伦敦金属交易所(LME)注册仓单(on-warrant)铜库存降至2015年1月来最低水准。

“市场有回补空头。基本金属升穿重要的移动均线，且股市延续跌势。你会感觉到人气转变。1月中市场人气低迷，但价格走坚使投资人更具建设性，”麦格理分析师Vivienne Lloyd表示。

伦敦金属交易所(LME)期铜 收涨1.9%，报每吨4,635美元，盘中升至1月5日来最高的4,648美元，延续1月中触及六年低位后反弹的势态。

“看来金属市场正在形成底部，价格曲线趋平，一些金属甚至出现逆价差，”一驻伦敦的交易商说。

中国央行最新宣布，不限购城市居民首套房贷首付比例最低可降至二成。 这消息提振铜价。

分析师说，对中国金属需求的担忧仍可能打压金属价格，特别是当部份亚洲市场的交易商放完在周一开始为期一周的春节假期后返回市场后。

期锌 收涨1.3%，报1,696美元，此前触及11月初来最高的1,698.50美元，因供应不断萎缩。

美国大型锌生产商Horsehead Holding Corp周二申请破产保护。

“在大规模减产消息公布后，今年全球锌市可能出现严重供应不足。这对锌价大幅走高提供理据，”德国商业银行在报告中说。

期铅 收涨2.2%，报1,794美元。因一大规模的LME仓单使人担心供应问题，带动期铅升至12月底来最高的1,798美元。