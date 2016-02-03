纽约期市：纽约可可急升，焦点在科特迪瓦收成减少

路透纽约/伦敦2月3日 - 纽约可可期货周三放量上涨，走势大幅震荡，在上周触及10个月低位后出现反弹，因西非可可农场面临数十年来最恶劣的哈马丹风。

原糖由升转跌，因预期巴西供应充足。咖啡期货上涨。

纽约3月可可 收涨76美元，或2.8%，报每吨2,837美元，此前升至2,854美元，交投区间宽幅超过100美元。纽约可可走势反复，周一录得三年半来最大单日涨幅，在周二急跌3.7%。

德国商业银行称，预计最大可可出产国科特迪瓦(象牙海岸)在4月至9月的中期收成将减少，因为哈马丹沙漠风较平常强劲。

出口商和分析师预计，哈马丹风可能令科特迪瓦中期收成减少多至20万吨。

3月伦敦可可 收涨25英镑，或1.3%，报每吨2,015英镑。

3月原糖期货 逆转稍早涨势，收低0.1美分，或0.8%，报每磅12.89美分，周二曾下跌至12.66美分的四个月低位。

交易员说，糖市承压，因预计2016/17年巴西中南部产量上升。

3月白糖期货 收低3.40美元，或0.8%，报每吨399.40美元。

3月阿拉比卡咖啡 收高1.7美分，或1.4%，报每磅1.2155美元。3月罗布斯塔咖啡 收涨5美元，或0.4%，报每吨1,402美元。(完)

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