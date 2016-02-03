芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因获利了结和南美产量前景改善

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透芝加哥2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，交易商说，因近月3月合约触及六周高位后有获利了结，且南美产量前景改善。
CBOT-3月大豆 收低9-1/2美分，报每蒲式耳8.76-3/4美元。
Commodity Weather Group致客户的报告中称，预料阿根廷作物种植带的乾燥地区将在本周末和下周迎来有利作物生长的降水。
巴西农户正收割大豆，预计大豆产量将创纪录高位。
民间分析公司Informa Economics将2015-16年阿根廷大豆产量预估上调至6,000万吨，上月时预估为5,850万吨。Informa将巴西大豆产量预估下调至1.005亿吨，低于上月预估的1.014亿吨，但如果实际产量符合预估，仍将为纪录高位。
CBOT豆粕期货<0#SM:>和大豆一起下跌，3月豆粕 从周二触及的两周半高位回落。
豆油期货<0#BO:> 上涨，受助于原油上涨和马来西亚棕榈油期货走坚。
3月豆粕合约 收跌4.5美元，报每短吨270.1美元。3月豆油合约 收高0.19美分，报30.98美分。
今日CBOT大豆预估成交量为230,262口，豆粕为90,681口，豆油为81,807口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%