芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因技术性买入和美元走弱

路透芝加哥2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，呈区间交投。技术性买入和美元走弱使美国小麦在全球市场的吸引力上升，为小麦市场提供支撑。

美元指数 下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的言论和疲弱的美国服务业报告暗示美国加息步伐放缓。

CBOT-3月小麦合约 收升4-3/4美分，报每蒲式耳4.80美元，在上日的区间之内交投。

交易商预计，周四公布的美国农业部周度出口销售告将显示，截至1月28日该周，出口销售美国小麦200,000-400,000吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为127,256口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)