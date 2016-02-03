芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因技术性买入和美元走弱

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透芝加哥2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，呈区间交投。技术性买入和美元走弱使美国小麦在全球市场的吸引力上升，为小麦市场提供支撑。
美元指数 下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的言论和疲弱的美国服务业报告暗示美国加息步伐放缓。
CBOT-3月小麦合约 收升4-3/4美分，报每蒲式耳4.80美元，在上日的区间之内交投。
交易商预计，周四公布的美国农业部周度出口销售告将显示，截至1月28日该周，出口销售美国小麦200,000-400,000吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为127,256口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%