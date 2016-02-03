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市场报道 | 2016年 2月 4日 星期四 05:46 BJT

美股盘后：百胜集团公布季度业绩后股价基本持平

路透2月3日 - 百胜集团 周三盘后股价基本持平，之前该公司公布季度业绩。

百胜集团公布第四季每股收益为0.63美元，总营收为39.5亿美元，上年同期为40亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期百胜集团第四季每股收益为0.66美元。(完)

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