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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 07:05 BJT

****澳新经济指标预测--2月4日-2月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    2月1日当周
    
    2月4日(四)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                            1月        --        46.8
    
    2月5日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                        12月      +0.5%      +0.4%
             零售销售(较前季)                      第四季      +0.9%      +0.6%
    
    2月8日当周
    
    2月8日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                         1月         --       -1.2%
                网路招聘广告                                     --       -0.1%
    
    2月9日(二)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                1月         --       -0.2%
                             (较上年同期)                        --       +5.3%
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    12月         --       -2.7%
    0030 澳洲NAB企业现况指数                         1月         --         正7
                企业信心指数                                     --         正3
        
    2月9日-10日
    2330 澳洲消费者信心指数                          2月         --       -3.5%
    
    2月10日(三)
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                   1月         --        56.7
    
    2月11日(四)
    2145 新西兰食品价格指数                          1月         --       -0.8% 
    (完)

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