澳新经济指标预测--2月4日-2月11日****

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月1日当周 2月4日(四) 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 46.8 2月5日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.5% +0.4% 零售销售(较前季) 第四季 +0.9% +0.6% 2月8日当周 2月8日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 1月 -- -1.2% 网路招聘广告 -- -0.1% 2月9日(二) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- -0.2% (较上年同期) -- +5.3% 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 -- -2.7% 0030 澳洲NAB企业现况指数 1月 -- 正7 企业信心指数 -- 正3 2月9日-10日 2330 澳洲消费者信心指数 2月 -- -3.5% 2月10日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 1月 -- 56.7 2月11日(四) 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -0.8% (完)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)