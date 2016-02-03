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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 06:03 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 63.44 -1.65 -2.53 7375513

京东 23.81 -0.86 -3.49 20207821

新浪 43.48 -0.18 -0.41 1112691

搜狐 45.37 -0.66 -1.43 506024

网易 149.52 -5.21 -3.37 1209776

百度 153.08 -1.74 -1.12 3433032

台湾

台湾积体电路 22.92 +0.36 +1.60 2915105

联电 1.98 +0.01 +0.51 84790

日月光 5.17 +0.05 +0.98 194337

硅品精密 7.69 +0.00 +0.00 1037461

和信超媒体 2.94 -0.05 -1.67 32653

友达 2.50 +0.01 +0.40 269133

中华电信 31.26 +0.61 +1.99 90511

台湾国际航电 34.22 +0.09 +0.26 1499577

香港

中国移动 55.26 +1.49 +2.77 269313

中国联通 10.85 +0.15 +1.40 220764

中国电信 47.18 +1.56 +3.42 11852

中芯国际 4.42 +0.00 +0.00 3166

电讯盈科 5.99 +0.11 +1.87 594

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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