《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月3日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 63.44 -1.65 -2.53 7375513
京东 23.81 -0.86 -3.49 20207821
新浪 43.48 -0.18 -0.41 1112691
搜狐 45.37 -0.66 -1.43 506024
网易 149.52 -5.21 -3.37 1209776
百度 153.08 -1.74 -1.12 3433032
台湾
台湾积体电路 22.92 +0.36 +1.60 2915105
联电 1.98 +0.01 +0.51 84790
日月光 5.17 +0.05 +0.98 194337
硅品精密 7.69 +0.00 +0.00 1037461
和信超媒体 2.94 -0.05 -1.67 32653
友达 2.50 +0.01 +0.40 269133
中华电信 31.26 +0.61 +1.99 90511
台湾国际航电 34.22 +0.09 +0.26 1499577
香港
中国移动 55.26 +1.49 +2.77 269313
中国联通 10.85 +0.15 +1.40 220764
中国电信 47.18 +1.56 +3.42 11852
中芯国际 4.42 +0.00 +0.00 3166
电讯盈科 5.99 +0.11 +1.87 594
(完)
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路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)