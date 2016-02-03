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市场报道 | 2016年 2月 4日 星期四 07:51 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月4日-2月11日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月1日当周

2月4日(四)

1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 1月 -- 23,622

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月30日当周 28.0 27.8

四周均值(万人) -- 28.3

续请失业金人数(万人) 1月23日当周 224 226.8

1330 美国单位劳工成本 第四季初值 +3.9% +1.8%

非农业生产力 -1.8% +2.2%

1500 美国工厂订单(较前月) 12月 -2.8% -0.2%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.3%

耐久财(耐用品)订单(较前月) 12月修正值 -- -5.1%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -1.2%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.9%

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -4.3%

2月5日(五)

1330 美国非农就业岗位(万人) 1月 增加19.0 增加29.2

民间就业岗位(万人) 增加18.3 增加27.5

制造业就业岗位(万人) 减少0.2 增加0.8

政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.7

失业率 5.0% 5.0%

平均时薪(较前月) +0.3% 持平

每周平均工时 34.5 34.5

劳动力就业参与率 -- 62.6%

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差430 逆差424

1330 加拿大就业岗位变动(万人) 1月 增加0.55 增加2.28

失业率 7.1% 7.1%

就业参与率 65.9% 65.9%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差22 逆差19.9

出口(亿加元) 433 432.5

进口(亿加元) 456 452.4

1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 1月 -- 42.5

经季节调整PMI 50.0 49.9

2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加160 增加139.5

2月8日当周

2月8日(一)

1315 加拿大房屋开工年率(万户) 1月 -- 17.3

1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -- -19.6%

1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.3

2月9日(二)

1100 美国NFIB小企业信心指数 1月 -- 95.2

1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 12月 -- 543.1

1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 12月 -0.2% -0.3%

趸售销售(较前月) -- -1.0%

2月10日(三)

1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 54.3

1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 47.2

1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 -- 赤字140

2月11日(四)

1330 加拿大新屋价格指数 12月 -- +0.2%

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 戴素萍)

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