日韩经济指标预测--2月4日-2月11日****

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月1日当周 2月3日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,753 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,892 2月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,332 2月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- -1.7 领先指标 -- -0.3 2月8日当周 2月7日-8日 2350 日本银行放款(较上年同期) 1月 -- +2.2% 2月7日(日) 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 12月 -- 盈余11,435 2月8日(一) 0130 日本加班工资 12月 -- +1.1% 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 48.7 2月9日(二) 2350 日本企业物价指数(较前月) 1月 -- -0.3% (较上年同期) -- -3.4% 2月10日(三) 暂无重要经济数据公布。 2月11日(四) 暂无重要经济数据公布。 (完)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)