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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 06:19 BJT

****日韩经济指标预测--2月4日-2月11日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值  
     

    2月1日当周
    
    2月3日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周          --  买超4,753
             外资投资日本股票(亿日圆)                            --  卖超1,892
    
    2月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       1月          --     12,332
    
    2月5日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                      12月          --       -1.7
             领先指标                                            --       -0.3
    
    2月8日当周
    
    2月7日-8日
    2350 日本银行放款(较上年同期)                   1月          --      +2.2%
    
    2月7日(日)
    2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)        12月          -- 盈余11,435
    
    2月8日(一)
    0130 日本加班工资                              12月          --      +1.1%
    0500 日本服务业景气判断指数                     1月          --       48.7
    
    2月9日(二)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                   1月          --      -0.3%
                         (较上年同期)                            --      -3.4%
    
    2月10日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月11日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    (完)

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