加拿大股市：在资源类股带动下收升1.21%，Rona因并购消息近乎翻番

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透多伦多2月3日 - 加拿大主要股指周三上扬，因大宗商品价格走强支撑能源和矿业类股，家居零售商Rona 公布以高价被收购的消息后股价几乎翻番。
加拿大主要股指结束两日跌势，从盘中稍早触及的一周低点反弹，因美元走软提振大宗商品市场走强。
能源类股上扬4.5%。输油管道企业安桥(Enbridge) 股价上涨3.8%至47.87加元；Canadian Natural Resources 大涨7.9%报29.94加元。
金矿企业涨幅也居前。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨150.76点或1.21%，报12,593.02点。10大板块中有七个收涨。
Rona股价从不到12加元跳涨至23.30加元，略低于美国零售商Lowe's Cos提出的每股24加元收购出价。
对全球经济增长的不安仍未消散，令金融和工业类股受抑制。
金融类股涨幅不足0.2%，工业类股基本持平。(完)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%