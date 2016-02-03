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市场报道 | 2016年 2月 4日 星期四 06:52 BJT

加拿大股市：在资源类股带动下收升1.21%，Rona因并购消息近乎翻番

路透多伦多2月3日 - 加拿大主要股指周三上扬，因大宗商品价格走强支撑能源和矿业类股，家居零售商Rona 公布以高价被收购的消息后股价几乎翻番。

加拿大主要股指结束两日跌势，从盘中稍早触及的一周低点反弹，因美元走软提振大宗商品市场走强。

能源类股上扬4.5%。输油管道企业安桥(Enbridge) 股价上涨3.8%至47.87加元；Canadian Natural Resources 大涨7.9%报29.94加元。

金矿企业涨幅也居前。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨150.76点或1.21%，报12,593.02点。10大板块中有七个收涨。

Rona股价从不到12加元跳涨至23.30加元，略低于美国零售商Lowe's Cos提出的每股24加元收购出价。

对全球经济增长的不安仍未消散，令金融和工业类股受抑制。

金融类股涨幅不足0.2%，工业类股基本持平。(完)

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