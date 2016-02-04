金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透2月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报721.65点，下跌0.97%。
中国股市：沪综指缩量收跌，节前交易意愿不强大盘低位震荡
中国汇市：人民币续窄幅整理微收升，避险需求推升期权隐含波动率
香港股市：恒指收跌逾2%，能源和保险类股表现疲弱
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报39,588.816点，上涨2.57%。
巴西汇市：拉美货币兑美元上涨，受主要产油国可能协议减产的期望提振。雷亚尔兑美元 收报3.9161/80，上日收报3.9851/60。
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南非股市：收高，表现优于海外市场，因石油与铜等大宗商品价格反弹，提振矿产类股。指标Top-40指数 收报43,447.44点，上涨1.11%；大盘综合指数 收报48,535.48点，上涨1.05%。
南非汇市：兰特兑美元下跌，市场关注美国就业数据
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印度股市：指标BSE股指与NSE指数分别收跌1.29%与1.26%，连续第三日下跌，因全球油价续跌，打击投资者风险情绪。BSE指数 收报24,223.32点；NSE指数 收报7,361.80点。
印度汇市：卢比兑美元 追随多数亚币跌势，收盘跌至68.0725/68.0825，上日收报67.9750/67.9850。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报696.960点，下跌0.61%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报374.81点，下跌0.01%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报76.904，升值3.57%；卢布兑欧元 报85.400，升值1.96%。(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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