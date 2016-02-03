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市场报道 | 2016年 2月 4日 星期四 07:18 BJT

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.65%，或4.46吨

路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二的685.59吨增加0.65%，至690.05吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周二的22,042,391.18盎司升至22,185,844.79盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖；审校 戴素萍)

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